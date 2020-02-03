وقال مصدر في وزارة النقل الإسبانية، إن الشرطة تجري تحقيقا في الأمر.

وكانت "إنير"، الشركة الأم لشركة "إينا" الإسبانية لتشغيل المطارات، قد أشارت سابقا إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار الرئيسي مباشرة، باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية.

وقالت وزارة النقل الإسبانية في تغريدة، إن المجال الجوي لمطار مدريد باراخاس الدولي أغلق، ووجهت نصيحة للمسافرين بالرجوع إلى سلطات المطار للوقوف على مزيد من التطورات.

ونقلت وكالة الأنباء الخاصة "يوروبا برس" عن هيئة الطيران الإسبانية قولها إن طيارين قالوا إنهما شاهدا بعض الطائرات بالقرب من المطار الذي يقع إلى الشرق من وسط المدينة.

وأضافت أن الهيئة فعلّت على الفور إجراء خاصا لوقف الهبوط والإقلاع، وتحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".