وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا.

أول وفاة خارج الصين

أعلنت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

قرار روسي جديد

فرضت روسيا، السبت، على السياح الصينيين الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود ستباشر تنفيذ الأجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارا من منتصف ليل السبت.

البنتاغون يدخل على خط أزمة "فيروس كورونا"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر البنتاغون في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.