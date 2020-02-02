وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود ستباشر تنفيذ الأجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارا من منتصف ليل السبت.

ومنذ العام 2000، يحق للسياح الصينيين السفر إلى روسيا من دون تأشيرة.

وتقرر أيضا أن تتوقف وزارتا الداخلية والخارجية عن منح تأشيرات عمل للمواطنين الصينيين.

وستوضح الخارجية الروسية للصين أن هذه الإجراءات "عائدة إلى الظروف الاستثنائية وهي موقتة".

والخميس، علقت موسكو العمل بالتأشيرات الإلكترونية التي كان يحصل عليها الصينيون لدخول بعض المناطق في أقصى الشرق وفي روسيا الغربية.