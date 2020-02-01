وأظهرت لقطات نحو 20 مريضا أثناء خروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت السلطات إنهم تعافوا تماما الفيروس.

ولم تتجاوز اللقطات التي بثتها وسائل إعلام حكومية 11 ثانية، وتظهر عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان في مدينة ووهان، بؤرة المرض الذي انتشر عالميا.

وكان هؤلاء كانوا يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر في اللقطات.

وتم السماح للمرضى بالمغادرة في الخامسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية في المقاطعة.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التي نشرت الفيديو أيضا، إن هذه المرة الأولى التي يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى في يوم واحد.

والأربعاء، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين صورة شاب مريض في مقاطعة شانشي القريبة من ووهان، بعد أن تعافى من الفيروس، وقالت إنه أول شخص يعالج من "كورونا" في هذه المقاطعة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض.

وقد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية.

وبدا واضحا أن الصين عازمة بكل قوة على مواجهة الفيروس أدوى بحياة أكثر من 250 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 11 ألفا في أرجاء البلاد.

وقطعت الصين مدينة ووهان عن العالم، وأرسل طواقم عسكرية متخصصة في مكافحة الفيروسات إليها، كما قيدت سفر عشرات الملايين من الصينيين، لاحتواء الفيروس القاتل.