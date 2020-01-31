وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية الخميس إن الفرقاطة كوربيه بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز. وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.

وكانت قد قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال "دعما سياسيا" لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز كما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية.

وسيتم تشكيل هيئة أركان في نهاية يناير على أن تصبح عملانية نهاية فبراير مع نشر فرقاطة هولندية في المنطقة ستشكل بداية لنظام مداورة للدول المشاركة.