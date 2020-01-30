وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، أن "أمرا وُقع اليوم ودخل حيّز التنفيذ. نبلغ اليوم كل العالم بالإجراءات المتخذة لإغلاق الحدود في أقصى الشرق" الروسي.

ولم يعطِ رئيس الوزراء مزيدا من التفاصيل حول موعد الإغلاق، ولا بشأن ما إذا كان الإقفال سيشمل أيضا المرافئ.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان تعليق اعتبارا إصدار التأشيرات الإلكترونية للصينيين في مراكز العبور في الشرق الأقصى وفي جيب كالينينغراد الروسي وفي سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد التي تلقى إقبالاً كبيراً من السياح، بدءا من الخميس.

ودعت السلطات أيضا الروس إلى الامتناع عن أي رحلة إلى الصين "ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية".

ولم تسجّل موسكو على أراضيها أية إصابة بفيروس كورونا منذ تفشيه انطلاقا من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

ويتواجد عدد كبير من الصينيين من سياح وعاملين، في روسيا وخصوصا سيبيريا والشرق الأقصى. ويستخدمون بشكل كبير المطارات الروسية وكذلك نقاط العبور للتوجّه إلى الدول الأوروبية.