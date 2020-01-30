وأثناء عشاء سلم خلاله المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا، المؤرّخ التركي "ميدالية الشجاعة"، قال ماكرون لأكشام مؤلّف كتاب "أوامر بالقتل"، "لقد فضحتم الإنكار" التركي للإبادة.

ورأى ماكرون أن كتاب أكشام يشكل "إقرارا علميا بنية واضحة في (تفيذ) جريمة منظمة، مما يسمح بالعمل على التاريخ والذاكرة والعدالة".

وتابع ماكرون "أخرجتم ما أراد البعض إغراقه في النسيان، إنكار التاريخ" قائلا إن "ذلك حجر أساسي في النقاش السياسي العميق مع القادة الأتراك".

وقال في إشارة إلى تركيا: "لا نبني أي تاريخ كبير على كذبة، أي سياسة على التشكيك وإنكار التاريخ" مندداً بـ"الظلّ الذي تلقيه استراتيجية تهدف إلى توسّع جديد في الشرق الأوسط وإنكار الجرائم والعزم على استعادة قوة الماضي، ماضٍ وليد الخيال إلى حدّ كبير".

ووفق التقديرات، قُتل ما بين 1,2 مليون و1,5 مليون أرمني أثناء الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية المتحالفة آنذاك مع ألمانيا والإمبراطورية النمساوية الهنغارية.

ويسعى الأرمن إلى حمل المجتمع الدولي على الاعتراف بالإبادة، الأمر الذي سبق أن فعلته نحو ثلاثين دولة من بينها فرنسا عام 2001.

وفي عام 2019، كرس ماكرون يوم 24 أبريل مناسبة لإحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية" مما أثار غضب الحكومة التركية.

وخلص عدد كبير من المؤرخين والأكاديميين إلى أن ترحيل الأرمن وذبحهم خلال الحرب العالمية الأولى، يستوفيان التعريف القانوني لكلمة إبادة.