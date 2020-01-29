وأظهرت مشاهد بثتها قناة "أن أتش كيه" اليابانية مفتشين بزي مدني توجّهوا صباح الأربعاء إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

ونقلت القناة عن مصدر مجهول الهوية قريب من التحقيق قوله إن المفتشين "بدأوا تفتيش المكتب". وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا المعلومات نفسها.

ورفض مكتب هيروناكا ومكتب المدعين التعليق على الأمر، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبعد حوالي أسبوع من فراره من طوكيو، يوم عقد غصن مؤتمراً صحافياً في الثامن من يناير في لبنان، زار المحققون مكتب هيروناكا لمصادرة الحاسوب الذي كان يحقّ للرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان استخدامه أثناء الإفراج المشروط عنه.

وهيروناكا الذي قال إنه "مصدوم" من جراء فرار غضن، منع عملية مصادرة الحاسوب متسلّحاً بالقانون الذي يحمي السرية المهنية بين المحامي وموكّله.

لكن مذاك تخلّى هيروناكا على غرار تاكاشي تاكانو، وهو محام آخر لرجل الأعمال كارلوس غضن، عن الملف.

ولا يزال لدى غصن محام في اليابان هو هيروشي كاواتسو، لكن المحاكمة التي كان يُفترض أن تبدأ هذا العام بشأن الجزء الأول من الاتهامات (عدم التصريح عن كامل مداخيله) لن تحصل.

وستتمّ محاكمة فقط متهمين اثنين آخرين بشأن هذا الجزء من الملف، وهما الذراع الأيمن لغصن، الأميركي غريغ كيلي ونيسان كشخص معنوي.