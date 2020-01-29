وأضاف شتاينيتز، خلال مؤتمر تقنية الإنترنت في تل أبيب، من دون الخوض في تفاصيل: "كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء، وإيقاف العمل فيها".

وأبلغ يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للدولة، رويترز، أنه على علم بالواقعة، رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة.

وتمد الشركة إسرائيل بسبعين في المئة من الطاقة الكهربائية، بينما تأتي النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة.

وذكر شنيك أن جماعات مثل حركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبنانية، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران، يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات.