وأضافت أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات. وحذر المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة، قائلاإنه تم توجه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجامايكا من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال.

وقال المركز الدولي إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة. وتوجه سكان جامايكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي فورًا لنشر صور، لم تتحقق وكالة فرانس برس من صحتها، لحمامات سباحة تهتز بعنف بينما قال سكان إن المباني أخليت.

وشعر سكان في كوبا القريبة كذلك بالهزة، وفقا لتقارير أولية، ولا سيما في هافانا وعدة مقاطعات في الجزيرة.