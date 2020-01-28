ومن المقرر أن يكشف ترامب الذي استقبل "صديقه" نتانياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية بني غانتس الاثنين في واشنطن عن خطة السلام الأميركية الهادفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

ووصف نتانياهو الخطة بأنها "تاريخية" فيما رفضها الفلسطينيون.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الوزراء سيتوجه من واشنطن إلى موسكو لطرح خطة ترامب على بوتن".

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين في وقت سابق الثلاثاء، أن موسكو لم تطلع بعد على الخطة.

وجاء موقف لافروف ليكمل ما طرحه في وقت سابق المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عندما قال أن المسؤولين الأميركيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأجاب المندوب الروسي على سؤال بهذا الخصوص قائلا: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مرارا أن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي"

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا الثلاثاء وعبر عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيوافقون عليها في نهاية الأمر رغم رفضهم الراهن.

ويخشى الفلسطينيون أن تبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.