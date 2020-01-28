ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد، الثلاثاء، بأنه "شيطان"، وقال أن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد الفيروس، وتعهد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة.

وقال شي جين بينغ في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إن بلاده واثقة تماما من الفوز بالمعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وشدد الرئيس الصيني على أن سلامة حياة الشعب وصحتهم تأتي دائما في المقام الأول، معتبرا أن منع تفشي فيروس كورونا الجديد ومكافحته في البلاد هو العمل الأكثر أهمية الآن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ورحب الرئيس الصيني بمشاركة منظمة الصحة العالمية في منع انتشار الوباء ومكافحته، وعبر عن استعداد بلاده للعمل مع المنظمة والمجتمع الدولي لحماية أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا.

واليوم الثلاثاء أيضا، أعلنت السلطات الصحية الصينية أنه تم تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، المعروف باسم (2019 - إن.سي.أو.في) في 30 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية.

وقالت السلطات الصحية إن الفيروس أودى حتى الآن بحياة 106 أشخاص، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى يتم تسجيل حالات وفاة خارج ووهان بمقاطعة هوبي، حيث تسجيل حالتي وفاة، واحدة في العاصمة بكين، والثانية في هاينان.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 976 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، بينما هناك 6973 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس، بينما غادر المستشفى 60 شخصا بعد تعافيهم، وفقا لشينخوا.

وفي يوم الاثنين تم تسجيل 1771 حالة إصابة مؤكدة جديدة و2077 حالة جديدة يشتبه بإصابتها و26 حالة وفاة -- 24 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في بكين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هاينان.

وعلى الصعيد العالمي، انضمت الثلاثاء 3 دول إلى مجموع الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا الجديد، وهي ألمانيا وسريلانكا وكمبوديا، حيث تم الكشف عن إصابة واحدة في كل منها.

ويبين الإنفوغرافيك المرفق، كل ما له علاقة بالفيروس منذ الإعلان عنه رسميا، بما في ذلك الأعراض وطرق العلاج والوقاية.