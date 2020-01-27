ويواجه حكام البلاد من رجال الدين صعوبة في الحيلولة دون انهيار الاقتصاد، في ظل العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها عام 2018 من اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، بالإضافة إلى تقلص صادرات النفط الإيرانية الحيوية.

وقال روحاني: "يجب ألا ندع ترامب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس. يجب أن نبقى متحدين.. لا تديروا ظهوركم لانتخابات 21 فبراير. ليكن الإقبال كثيفا".

وأضاف: "يجب ألا ندع ترامب وأولئك الإرهابيين في البيت الأبيض يعزلون إيران"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأبطل مجلس صيانة الدستور المتشدد، الذي يفحص أوراق المرشحين، ترشح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلباتهم. ويقول التيار المعتدل إنه ليس له مرشحون في معظم المدن.

وقال روحاني: "هذه الانتخابات البرلمانية انتخابات مهمة للغاية. لقد كتبت خطابات إلى السلطات المختصة لحل مسألة طلبات الترشح المرفوضة".

وتابع: "أنتم (المتشددون) تزعمون أنكم ستكسبون الانتخابات. لا بأس، لكن لتتركوا الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية".

ومنذ الثورة الإيرانية عام 1979، سيطر حكام البلاد على جميع أوجه الحياة ونجحوا في التملص من التحديات التي واجهت قبضتهم، إلا أن الهوة اتسعت بينهم وبين الشعب منذ العام الماضي، عندما قتل المئات في احتجاجات مناهضة للحكومة.