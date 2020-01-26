وأضاف أدهانوم على حسابه في تويتر أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".

وتقول السلطات الصينية إن الفيروس تسبب حتى الآن في مقتل 56 شخصا وإصابة 2051 آخرين.

وكانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها قد قالت إن رؤساء تحرير كبرى المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أي أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

وقال رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض.

وتسارع السلطات الصحية بأنحاء العالم لاحتواء الفيروس ومنعه من التحول إلى وباء عالمي بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات خارج الصين، وذلك في تايلاند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا القلق نظرا لعدم معرفة معظم خصائصها، خاصة مدى خطورتها وإلى أي مدى يسهل انتقالها بين البشر. ويمكن للفيروس أن يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي كان فتاكا ببعض الحالات.