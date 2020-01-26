وقالت صحيفة "يو غلوبو" إن معظم حالات الوفاة حدثت في ولاية ميناجيراي، بما في ذلك العاصمة بيلو هوريزونتي التي سقطت عليها أغزر الأمطار.

وكانت السلطات المحلية في مينا جيراي قد قالت إن 37 شخصا لقوا حتفهم، بينما نزح 17 ألفا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها، فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، بحسب رويترز.

من جانبها، قالت السلطات في ولاية إيسبيريتو سانتو، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم، بينما نزح 8 آلاف عن ديارهم، أو تم إجلاؤهم منها. وهناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وقضى الضحايا في انزلاقات للتربة وانهيار منازل بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجل بين الساعة التاسعة من صباح الخميس حتى الساعة نفسها من صباح الجمعة تساقط 171.8 ملم من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كمية قياسية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستمر السبت هطول الأمطار. وقبل أسبوع قضى 6 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرقي البرازيل.