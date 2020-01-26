واستخدم المنقذون، الذين كانوا يعملون في درجات حرارة أقل من الصفر، أيديهم وحفارات ميكانيكية لمواصلة البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في إقليم ألازيغ، حيث وقع الزلزال بقوة 6.8 درجة مساء يوم الجمعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، إن الزلزال، الذي تلاه وقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية، قتل 31 شخصا في ألازيغ وأربعة في إقليم ملاطية المجاور. وأصيب أكثر من 1600 شخص بسبب الزلزال.

وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض في حي مصطفى باشافي ألازيغ، على بعد نحو 550 كيلومترا شرقي العاصمة أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وصول المنقذين إليهما بعد سماع صراخهما استغرق عدة ساعات في درجات حرارة تصل إلى أربعة تحت الصفر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية في ثلاثة مواقع مختلفة في ألازيغ.

وحذرت السكان من العودة للمباني المتضررة لأنها قد تنهار. وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في الإقليمين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم تشييد بيوت ذات هياكل صلبة سريعا لتوفير مأوى للسكان المشردين. ووصف الزلزال في تصريح أدلى به أثناء زيارة إقليمي ألازيغ وملاطية أمس السبت بأنه اختبار لتركيا.