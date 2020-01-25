وقال بات تشيبولونيه، محامي البيت الأبيض الذي تحدث أولا، خلال اجتماع استثنائي: "سترون أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ".

وتبدو تبرئة ترامب أمرا محسوما في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعدا من أصل 100)، لكن معركة الكونغرس تراهن على إحراج ترامب قبل أشهر من انتخابات الرئاسة.

وفي وقت متأخر الجمعة، اختتم مدعون من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، مرافعاتهم بشكل تفصيلي.

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية على قرار عزل الرئيس ترامب على إثر اتهامه بالضغط على أوكرانيا لأجل فتح تحقيق حول نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة.

وأورد تشيبولونيه أن المدعين العامين في مجلس النواب لم ينجحوا في عرض قضيتهم بشكل موفق. وأضاف "نعتقد أنه عندما تسمعون الحقائق ... ستتأكدون بأن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ".

وأكد محامي البيت الأبيض أن الديمقراطيين يطلبون من مجلس الشيوخ "إسقاط نتائج الانتخابات الأخيرة". وقال "إنهم يطلبون منكم تمزيق بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء هذا البلد بمبادرة منكم".

وسيكون لدى محامي ترامب 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام لتقديم دفاعهم عن الرئيس أمام مجلس الشيوخ، ويخططون للتحدث ثلاث ساعات السبت واستئناف العملية يوم الاثنين.