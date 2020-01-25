وفي جلسة قصيرة السبت، سيبدأ محامو ترامب في إبداء الدفوع على مدى ثلاثة أيام ردا على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لهذا العام.

ويتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بأنه عمل بعد ذلك للتستر على فعلته بإعاقة تحقيق الكونغرس في هذا الشأن.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة، ويقول أعضاء حزبه الجمهوري في مجلس الشيوخ إن سلوكه لا ينطبق عليه وصف "الجرائم والمخالفات الجسيمة" التي جعلها الدستور الأميركي سببا لعزل الرئيس.

ومن غير المرجح أن تنتهي ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بتصويت يزيح ترامب من منصبه، خصوصا وأن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، يعبرون عن تأييدهم للرئيس باستمرار.