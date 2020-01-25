ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء الجمعة مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاءها.

وبقي مراد فارس (35 عاما) الذي فرّ من سوريا في صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتا في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره "الأساسي" في تجنيد عدد كبير من الشباب، مشيرةً إلى عدم وجود أي شعور بـ"الندم الحقيقي" لدى المتهم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وخلال الجلسة، نفى المتهم أنه كان مجنِدا رئيسيا، لكنه أقرّ بأنه تمكن "بشكل غير مباشر" من التشجيع على السفر من خلال مقاطع فيديو دعائية كان ينشرها وأنه "سهّل" عبور الكثير من الأشخاص إلى سوريا التي وصل إليها في يوليو 2013 بعد رحلة عبر خلالها البر مرورا بأوروبا.

من جهته، سأل بول فورتان، محامي مراد فارس، عن "التأثير الحقيقي" لهذه الدعاية على الشباب الذين قالوا أثناء المناقشات إنه لو لم يكن موجودا "لكانوا ذهبوا بدونه"، وأضاف قائلا: "لا أشعر أنه قام بغسيل دماغ".

وترى المدعية العامة أن مراد فارس الذي نفى أنه كان مقاتلا في سوريا، "شارك في أعمال مسلحة" في صفوف "داعش" قبل أن يغادر التنظيم المتطرف للانضمام إلى كتيبة تابعة لجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا.