وأوضح المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، أن هجوم "دي دي أو إس" (منع الخدمة الموزع)، "أدى إلى عطل في مواقع إلكترونية معينة".

وأضاف بيتساس أنه تم تطبيق "إجراءات مضادة" بنجاح، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ومع الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، تضمنت المواقع المستهدفة في الهجوم مساء الخميس أيضا، مواقع وزارات الأمن العام والداخلية والخارجية والملاحة التجارية، فضلا عن استهداف مواقع الشرطة اليونانية وجهاز الإطفاء.

ويعد هذا الهجوم الإلكتروني الثاني على مواقع إلكترونية حكومية خلال أقل من أسبوع، حيث تبنت الهجوم الأول في منشور إلكتروني مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الذين زعموا أنهم من تركيا، ولم يعلق مسؤولون يونانيون على ما إذا كانوا يعتبرون ذلك الإعلان عن المسؤولية حقيقيا.