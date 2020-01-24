وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين، لكنها أحجمت عن إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية.

وتسابق الصين الزمن لبناء مستشفى مخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الجديد والذي أودى بحياة 26 شخصا، وتسبب في مرض المئات، وأدى إلى إغلاق غير مسبوق لمدن تضم ملايين الأشخاص خلال العطلة الأكثر أهمية في البلاد.

وفي عشية رأس السنة القمرية الجديدة، تم إغلاق وسائل النقل الجمعة في ما لا يقل عن عشر مدن يقطنها حوالي 33 مليون شخص، وهي ووهان، حيث يتركز المرض، وتسعة من جيرانها في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وقالت حكومة ووهان الجمعة، إنها تقوم ببناء مستشفى مخصص لعلاج الفيروس الجديد يضم 1000 سرير على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء السارس.

وسيتم بناء المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه في 3 فبراير، حسبما ذكرت السلطات البلدية.