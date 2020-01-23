وتظهر الفيديوهات ارتفاع موج البحر الهائج إلى 15 مترا تقريبا في الهواء، قبل أن يضرب واجهات المباني، ويتحول إلى فيضانات في الشوارع القريبة بجزيرة مايوركا الإسبانية.

وتترافق الأمواج العاتية مع هبوب رياح شديدة وصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 140 كلم في الساعة.

وتتعرض مايوركا، التي لا تبعد كثيرا عن البر الإسباني إلى العاصفة "غلوريا" التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 8 أشخاص في إسبانيا، وقطعت التيار الكهربائي عن كثيرين.

وفي لقطات أخرى، اجتاحت رغوة البحر البيضاء عددا من شوارع مدينة إسبانية ساحلية تقع في مقاطعة كتالونيا.

وتبحث فرق الإنقاذ عن شخص آخر فقدت آثاره، يخشى أن تكون الأمواج العاتية قد جرفته.

وأصبحت جزر البليار التي منها مايوركا، في حالة تأهب قصوى، إذ تتوقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

ولا تزال 9 مقاطعات في إسبانيا في حالة تأهب بسبب الأحوال الجوية المتطرفة، والموجات العاتية، وسط مخاوف من حدوث انهيارات ثلجية.

والمناطق التي تتعرض للعاصفة، بالإضافة إلى جزر البليار، هي المناطق الشرقية من إسبانيا مثل كتالونيا وفالنسيا.