وكالات - أبوظبي
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر الأربعاء.
وقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمالي شرق مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان.
ولم تتوفر أنباء على الفور عن وقوع أضرار.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر الأربعاء.
وقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمالي شرق مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان.
ولم تتوفر أنباء على الفور عن وقوع أضرار.
وقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمالي شرق مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان.
ولم تتوفر أنباء على الفور عن وقوع أضرار.