وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس حسن روحاني: "جرت مناقشة أن البعض ربما يحيلون ملف إيران إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)... إذا حدث هذا فسوف نتخذ قرارات أشد مثل الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف أن روحاني لوح بهذا الاحتمال في السابق في رسالة إلى القوى الأوروبية.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، خلال الأسبوع الماضي، إجراءات تتّهم إيران بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، في خطوة من شأنها دفع مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

واتّهمت إيران أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة بعدم التحرّك ضد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق، إن الخطوة الأوروبية تفتقد "أي أساس قانوني"، وإنه في حال اتّخذت هذه الدول إجراءات إضافية "فسيتم النظر في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذّر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثلاث رسائل بعث بها سنة 2018.