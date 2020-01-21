وخلال خطابه في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، قال ترامب "أنا مؤمن كبير جدا بالبيئة"، مضيفا "لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم".

وجاء تنديد ترامب بعد ساعات على مخاطبة المراهقة السويدية المدافعة عن البيئة، غريتا تونبرغ، منتدى دافوس، حيث أشارت إلى أن الحكومات لم تقم "بشيء" لمواجهة التغير المناخي.

هذا وخصص الرئيس الأميركي حيزا كبيرا من كلمته للحديث عما وصفها بـ"الثورة الاقتصادية"، التي تعيشها الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حققت تغييرا في كافة المجالات لتحسين حياة المواطنين، مضيفا "نسبة البطالة انخفضت في عهدي.. كما أنني وفرت 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة".

وتابع "العديد من الشركات والمصانع عادت إلى الولايات المتحدة.. نستقطب حاليا حوالي ربع الاستثمارات في العالم".

وذكر الرئيس الأميركي أن إدارته عملت على تخفيض الضرائب على الشركات إلى أدنى مستوى، مبرزا أنه يمكن الآن للشركات أن تنشأ بدون دفع أي ضرائب".

وأردف قائلا "أميركا تحدث تغييرات كبيرة لصالح العمال وأسرهم.. نعمل على بناء اقتصادي أميركي تنعكس آثاره على الجميع".

وفيما يخص الاتفاق التجاري مع الصين، ذكر ترامب "الاتفاق مع الصين في مرحلته الأولى وستكون هناك مرحلة ثانية".

وأضاف "وافقت الصين على أن تتخذ تدابير وإجراءات لم تكن لتقوم بها من قبل.. كما وضعنا عددا من من المعاير لضمان تطبيق القانون".

وشدد ترامب على أن إدارته عملت على "إنهاء أسوأ الاتفاقيات التجارية في التاريخ".

وكان رئيس أميركا وقع، الأسبوع الماضي، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقا تجاريا، يشكل على حد قوله "محطة تاريخية" تعلق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وافتتح، الثلاثاء، المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا، حيث تعقد الدورة الخمسين من هذا اللقاء بحضور النخبة الاقتصادية والسياسية العالمية.

وألقى ترامب كلمته قبل ساعات قليلة على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله، في واشنطن.