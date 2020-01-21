وأضافت أن وحدة البحرية الكورية ستقوم بمهام لحماية مواطنيها وسفنها بالمنطقة تحت قيادة الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت قد قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال "دعما سياسيا" لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز كما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية.

وسيتم تشكيل هيئة أركان في نهاية يناير على أن تصبح عملانية نهاية فبراير مع نشر فرقاطة هولندية في المنطقة ستشكل بداية لنظام مداورة للدول المشاركة.