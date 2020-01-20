وترامب رابع رئيس أميركي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة، ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن الوثيقة التي سيقدمها ترامب، الاثنين، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءة ترامب من الاتهامات وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.

ويتعين على ترامب أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر.

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.

وينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أميركية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأميركية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق ترامب القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي.