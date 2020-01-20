وقدم نتانياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة.

وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية، فقد تم تعيين الوزير تساحي هانيجبى وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، إضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.

وأصدر نتنياهو قرارا بتعيين الوزير أوفير أكونيس وزيرا للعمل وللشؤون والخدمات الاجتماعية، فضلا عن منصبه في وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وتم تعيين نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، وزيرا لشؤون الشتات، ولن لن يجري تعيين نائب وزير في مكانها في وزارة الخارجية.

وفي السياق نفسه، عُين نائب الوزير مشولام نهاري نائبا لوزير العمل والشؤون والخدمات الاجتماعية عوض منصبه كنائب لوزير الداخلية.

ويعتبر نتانياهو تهم الفساد الموجهة ضده في ثلاث قضايا جنائية، استهدافا لأغراض سياسية من تدبير وسائل إعلام واليسار الإسرائيلي على أمل الإطاحة به.