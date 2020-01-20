وأضاف بريستايكو للصحفيين، أن أوكرانيا ستنقل رسالة إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد إسلامي مفادها أن تسليم الصندوقين الأسودين سيظهر أن إيران تريد تحقيقا غير متحيز في الحادث، حسبما نقلت "رويترز".

وأصرّت كندا، الأحد، على أن يتم "سريعا" إرسال الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران في 8 يناير، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، إنه اتصل لهذه الغاية بنظيره الإيراني، وأوضح "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا وإما إلى فرنسا" للكشف عليهما "في مكان توجد فيه الخبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".

وجاء كلام الوزير الكندي ردا على تصريح مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني، حسن رضائي فر، الذي أشار إلى أن إيران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت إيران قد قالت إنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، حيث لقي 176 شخصا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديا.

وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وذكر ترودو في مؤتمر صحفي أن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به".