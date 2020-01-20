وكان الزلزال على بعد 116 كيلومترا جنوب شرقي جورونتالو في إندونيسيا وعلى عمق حوالي 131 كيلومترا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويشهد الأرخبيل الإندونيسي، الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا، بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

وأدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجات وتبعه تسونامي، في عام 2018 في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.