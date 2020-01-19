ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية عن حسن رضائي فر قوله: "الصندوقان الأسودان لطائرة بوينغ الأوكرانية في أيدي الإيرانيين وليس لدينا أي خطط لإرسالهما للخارج".

وأضاف أن إيران تعمل على فحص مسجل بيانات الرحلة ومقصورة الطائرة، وقد ترسل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا، مشددا على أنه "حتى الآن، لم نتخذ قرارا حيال الأمر".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن المسؤول الإيراني، التصريحات التي أعلن فيها إرسال الصندوقين إلى أوكرانيا، حيث سيساعد خبراء فرنسيون وأميركيون وكنديون في تحليلها.

وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق إن الصندوقين تضررا، لكنهما قابلان للاستخدام.

وقد تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكانت إيران قد قالت إنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، حيث لقي 176 شخصا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد طالب إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به".