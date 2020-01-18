وأضاف التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن وزير الخارجية الجديد لم يتحدد، لكن من المقرر أن تعلن كوريا الشمالية اسمه الخميس.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وهي المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، إنه ينبغي تقييم أي تغيير في الوضع بحذر.

ووفقا لوزارة الوحدة، فإن ري المولود عام 1956 هو نجل ري ميونغ جي النائب السابق لمدير إدارة التنظيم والتوجيه، وهي أحد الكيانات داخل حزب العمال الحاكم، وتشرف هذه الإدارة على تعيين المسؤولين الإداريين في الدولة.

كما كان والده محررا في وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية للبلاد.

ري الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، درس في جامعة اللغات الأجنبية المرموقة في بيونغيانغ، وتولى على مدى سنوات مناصب رفيعة تعامل خلالها مع الغرب.

وكان ري سفيرا لكوريا الشمالية في لندن في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، كما تولى منصب نائب وزير الخارجية، ومثل بلاده أثناء المحادثات السداسية حول برنامج بيونغيانغ النووي.

ولم يحضر ري التجمع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، رغم أنه حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك لمدة 3 سنوات من عام 2016 إلى عام 2018.