وقال ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: ما يسمى بالمرشد "الأعلى" لإيران، الذي لم يكن أعلى في الآونة الأخيرة، ذكر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطريقة خسيسة.

وأضاف الرئيس الأميركي "اقتصادهم آخذ في الانهيار، ويعاني شعبهم. يجب أن يكون حذرا جدا في كلماته! "

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك قد قال إن التهديدات التي أطلقتها طهران ستزيد فقط من عزلتها.

وقال هوك في إفادة للصحفيين "كلما هدد النظام العالم زادت عزلته... ستزداد فقط عزلة إيران إلى أن تتصرف كبلد طبيعي".

وفي أول خطبة جمعة يلقيها خلال ثماني سنوات، قال علي خامنئي للمصلين الذين رددوا "الموت لأميركا" إن الحرس الثوري قد ينقل معركته خارج حدود إيران وذلك بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة.