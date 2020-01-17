ووصفت الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في القضية، بأنه "غريب".

والخميس، ذكرت 5 دول توفي لها مواطنون عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي أنه يتعين على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا، وحذرت من أن العالم يراقب طريقة تعاملها مع الأمر.

وطالبت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر في لندن، عقب اجتماع مسؤولين من الدول الخمس إيران بإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف يمكن للدول المكلومة الاطلاع عليه".

وأصيبت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الثامن من يناير، بعد إقلاعها من مطار في طهران في طريقها إلى كييف. وأقرت إيران بعد أيام، بأنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

وقتل جميع الأشخاص الـ176 الذين كانوا على متن الرحلة، وكان من بين الضحايا 57 مواطنًا كنديًا، فضلاً عن الأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين والإيرانيين.

وقبل ساعات قال وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو، إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة.

وكتب بريستايكو على حسابه على تويتر "ناقشنا استعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، وأيضا دور أوكرانيا في التحقيق المشترك وخاصة الوصول إلى الصندوقين الأسودين. مطالبنا لم تتغير".