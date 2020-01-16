وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الخميس، رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلّفين.

وقال ماكونيل إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعداداً لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس.