وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه اليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول"استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء محاكمة ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس.