وصرح بوتن في خطابه السنوي أمام البرلمان: "أعتبر أنه من الضروري قيام مواطني البلاد بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد"، دون أن يحدد تاريخا للتصويت.

وأضاف: "لن نكون قادرين على بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام. سنعمل معا على تغيير الحياة نحو الأفضل"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ودعا بوتن إلى تعزيز صلاحيات البرلمان لجعل المشرعين مسؤولين عن اختيار رئيس الوزراء وأبرز الوزراء.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن دور حكام المحافظات سيتعزز أيضا رغم أن روسيا ستحافظ على نظامها الرئاسي، وتابع قائلا: "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".

يذكر أن روسيا أجرت آخر استفتاء عام 1993 عندما تبنت الدستور تحت حكم بوريس يلتسين، سلف بوتن.