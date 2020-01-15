وقال مسؤول أمني أوكراني كبير هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يزور محقق إيراني بارز أوكرانيا قريبا، ليحدد إذا كان بوسع مختبر أوكراني فحص الصندوقين الأسودين، وفق ما ذكرت "رويترز".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة التجارية الأوكرانية بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير.

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة.

وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة الأوكرانية على الفور، وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبّت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.

وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الشخص، الذي بث مقطعا مصورا لصاروخ ضرب طائرة أوكرانية في إيران الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة دون الخوض في التفاصيل إنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق، انتقاما لمقتل قائدها العسكري البارز، الجنرال قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية، في الثالث من يناير الجاري، قرب مطار بغداد.