وفي خطاب تلفزيوني قال روحاني إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مضيفا أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق.

وانتقد روحاني الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق، قائلا إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال الرئيس الإيراني إن الجنود الأوروبيين المنتشرين في الشرق الأوسط "ربما يكونوا عرضة للخطر" بعد أن تحدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران بشأن الاتفاق النووي.

وهذه المرة الأولى التي يهدد فيها روحاني أوروبا وسط التوتر مع الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق بناء على قرار من الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف روحاني أن "الاتحاد الأوروبي لم يتصرف كتكتل مستقل، ويجب أن يعتذر لطهران عن عدم التزامه بالوعود. يجب على الأوربيين الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015".