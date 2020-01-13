وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام عناصر من ميليشيات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري برسم أعلام أميركية عند المدخل الرئيسي لجامعة بهشتي وجامعات أخرى؛ حتى يتمكن الطلاب من السير فوقها كعلامة على عدم الاحترام، وهو ما رفضه الطلاب وسط مسيرات مناهضة لنظام الحكم في البلاد.



وقال ترامب في تغريدة له: "يا للروعة.. المتظاهرون الإيرانيون رفضوا المشي والدعس على علم أميركا العظيم . هذا تقدم عظيم".

وقبل ذلك كان ترامب قد نشر يوم السبت تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، كتبه فيها باللغة الفارسية: " إلى شعب إيران الشجاع الذي طالت معاناته، لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي، وستواصل حكومتي الوقوف معكم، لقد تابعنا الاحتجاجات عن كثب، وشجاعتكم مذهلة".

وتابع محذرا قادة إيران: "وأحذر قادة إيران قائلًا: لقد تم قتلتم وسجنتم الآلاف، والعالم يراقبكم".

وقد اندلعت مظاهرات طهران ومدن أخرى تندد بكارثة الخطوط الجوية الأوكرانية، حيث أسقطت صواريخ الحرس الثورية بـ"طريق الخطأ" طائرة ركاب مدنية أوكرانية وقتلت 176 شخصًا على متنها معظهم من الإيرانيين.