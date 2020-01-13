وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، عن تبرير طهران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس قبل إسقاطها "هراء"، وفق تصريحاته لوكالة "رويترز"، الاثنين.

وأوضح أن الدول ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة عندما أسقطت الأربعاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخيميني في طهران.

وبعد أيام من الإنكار، اعترفت السلطات الإيرانية بأن الطائرة الأوكرانية التي كان على متنها 176 شخصا أسقطت بصاروخ وليس نتيجة خلل فني كما قالت في البداية.

وذكرت أن الطائرة أسقطت بصاروخ أثناء حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد أميركي على ضربات طهران الانتقامية.

وكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة، أن "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية"، متحدثا عن "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

لكن تبرير روحاني لم يقنع الشارع الإيراني، إذ خرجت احتجاجات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تنديدا بما حدث للطائرة وسوء الإدارة في البلاد، وطالت الشعارات المناوئة لمرشد النظام علي خامنئي.