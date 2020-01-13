وهاجم المسلحون مركز كاموث في مقاطعة غاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر التقرير ان 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة.

وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين.

ونفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات.

وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأميركية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى.