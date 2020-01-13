وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن أضرارا بالغة لحقت بمقاتلات سلاح الجو، بعد أن اجتاحت مياه الأمطار قاعدة جوية قريبة من مجرى مائي.

وحسب تقرير الصحيفة واسعة الانتشار، فقد ارتفع منسوب المياه داخل القاعدة إلى متر ونصف المتر، فيما أظهرت صور منتشرة على الإنترنت الطائرات وهي مغمورة بالمياه، في قاعدة "هاتزور" وسط إسرائيل.

وحسب صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن الواقعة تخضع للتحقيق من جانب السلطات الإسرائيلية، لمعرفة ما إذا كان يمكن منع تضرر الطائرات، أو أن موجة الأمطار كان من الممكن الاستعداد لها.

وأوضحت التقارير أن الجيش "يقيّم الأضرار" المتوقع أن تصل كلفتها إلى الملايين من الشيكل، بعد تضرر "عدد كبير" من الطائرات، من دون الإفصاح به.

وأثارت صور الطائرات الغارقة على "تويتر" موجة من التعليقات الساخرة، حيث قال أحد المتابعين: "لا أعتقد أن وضع الطائرة في كيس أرز سينفع"، في إشارة إلى سلوك متبع عند تسلل المياه لأجهزة إلكترونية.

بينما قال آخر: "استخدموا مجفف الشعر".