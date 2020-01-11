وقالت قوة الأطلسي في بيان "عملا بسياسات وزارة الدفاع الاميركية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما".

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية المتشددين عن الهجوم، قائلا إنه أدى إلى مقتل جميع ركاب العربة.

ووقع الهجوم في منطقة داند قرب مدينة قندهار، وفق المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي.

وقال باركزاي لوكالة فرانس برس إن "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين استهدفها تفجير".