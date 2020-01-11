وقال بوريس جونسون، في بيان صدر عن مكتبه "أن اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة"، وفقا لرويترز.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات 4 ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه".

وأشار جونسون إلى أن بلاده ستعمل عن قرب مع كل من كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين لضمان إجراء "تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة جثث القتلى"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن "هذه الحادثة الأليمة تؤكد أهمية خفض تصعيد التوتر" في الشرق الأوسط، وشدد على "أهمية مضي جميع القادة قدما بالمسار الدبلوماسي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق السبت أن تحقيق الجيش بشأن الحادثة توصل إلى أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 أطلقت بـ"خطأ بشري... لا يغتفر"، فيما أمر المرشد الإيراني علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة أوجه "التقصير" لمنع تكرار الحادثة.

وجاء اعتراف طهران بعد 3 أيام على الكارثة، التي أودت بحياة 176 راكبا معظمهم من حملة الجنسيتين الإيرانية والكندية والبعض الآخر من أوكرانيا وأفغانستان وبريطانيا والسويد، وبعدما أصر المسؤولون لديها في وقت سابق على نفي اتهامات غربية بأن الطائرة الأوكرانية أُسقط بصاروخ أطلق إيراني.

يشار إلى أن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية جاء بعد ساعات من إطلاق إيران عدة صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، فيما اعتبر ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد.