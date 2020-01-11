وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 21 آخرين من القارب، مشيرا إلى أن "عملية البحث والإنقاذ متواصلة". وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأوضحت السلطات اليونانية أن القارب، الذي كان يقل حوالى 50 مهاجرا، غرق قبالة جزيرة تقع غربي اليونان.

وأضاف خفر السواحل اليوناني أن الطائرات المروحية والسفن تقوم بعملية بحث في المنطقة الواقعة جنوب غربي جزيرة باكسي، في البحر الأيوني، بحثا عن مزيد من الناجين.

وأشارت تقارير إلى أن المياه بدأت تغمر القارب، الذي يقل مهاجرين لم تعرف هوياتهم بعد، قرب جزيرة باكسي أثناء محاولته الوصول إلى إيطاليا على ما يبدو.

وقال خفر السواحل اليوناني أن 4 سفن شحن كانت تمر من المكان قدمت المساعدة في إنقاذ المهاجرين والقارب الغارق.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين واللاجئين لقوا مصرعهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قوارب صغيرة وتقل أشخاصا يتجاوز عددهم طاقتها.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أفادت في وقت سابق بأن 22 شخصا قتلوا أو ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة لغرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط هذا الشهر، فيما أفاد خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ 73 شخصا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت.