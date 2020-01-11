وقال كوساتشيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس": "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمدا، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بالتزامن مع تغريدات للرئيس الإيراني حسن روحاني على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها إن "إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر".

وذكر حسن روحاني في تغريدة أخرى أن "إيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية".

من جانبه قدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بأن "الطائرة أُسقطت خطأ".

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوم حزين"، مضيفا أن "خطأ بشريا في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدّيا إلى الكارثة"، معبرا عن "أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبنا وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضررت" بالمأساة.

وكانت طهران قد اعترفت في وقت سابق بأن الطائرة الأوكرانية سقطت بقصف نتيجة خطأ بشري غير مقصود، بعد أن رجحت عدة دول غربية أن تكون الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق، انتقاما لمقتل قائدها العسكري البارز، الجنرال قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية، في الثالث من يناير الجاري، قرب مطار بغداد.