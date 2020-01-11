وينتظر وصول ميركل إلى موسكو بعد الظهر، في زيارة هي الأولى لها إلى روسيا منذ لقائها بوتن في مايو 2018 بسوتشي.

وسيخصص الزعيمان جزءا من محادثاتهما للملف الليبي، حيث كانت موسكو وأنقرة دعتا الأربعاء إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من الأحد.

كما ستوجه ميركل دعوة إلى بوتن لحضور مؤتمر حول ليبيا، سيُنظّم في وقت لاحق من الشهر الحالي في برلين، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

من جانبه قال الكرملين في بيان، إن المحادثات مع المستشارة الألمانية ستركز أيضا على "تصاعد التوترات" في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية، وما تلا ذلك من ضربات إيرانية استهدفت قاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.