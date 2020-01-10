وبعد الإعلان عن إسال المادتين إلى مجلس الشيوخ، تكون بيلوسي قد وضعت حدا لأزمة مع الجمهوريين حول إجراءات محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي، في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديموقراطي "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزا كي يرسل إلى المجلس الاسبوع المقبل قرارا بتعيين مديرين وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ".

وأوردت بيلوسي التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتجاهل دعواتها لـ"محاكمة عادلة" ومنها التزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، أنها ستجري مشاورات مع الديموقراطيين الثلاثاء حول سبل المضي قدما".

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.