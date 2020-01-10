وقال البنتاغون إن السفينة الروسية تجاهلت طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة "يو.إس.إس فراغوت "واقتربت إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنبت التصادم.

وقام الأسطول الأميركي الخامس بنشر تسجيل مصور للحادثة التي أوشكت تؤدي إلى تصادم، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد البيان الأميركي أن "السفينة الروسية بادرت إلى التحرك، لكن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون إحدى سفنها اقتربت بشكل خطير من مدمرة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب.



ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع الروسية في بيان إن سفينة البحريةالأميركية قطعت مسار السفينة الروسية في تصرف "غير احترافي"، و"انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية".





